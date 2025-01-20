بريطانيا تشكر مصر وقطر والولايات المتحدة مع بدء الإفراج عن الرهائن

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يناير 2025 02:36 صباحاً - رحبت وزارة الخارجية البريطانية، بالإفراج عن ثلاث رهينات لدى حماس، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن بين إسرائيل والحركة، معربة عن شكرها للولايات المتحدة ومصر وقطر.

وذكرت الوزارة - فى بيان - "نرحب بالإفراج عن ثلاثة رهائن فى غزة، بما فى ذلك المواطنة البريطانية إميلى دامارى، ونشكر مصر وقطر والولايات المتحدة على دعمها لإنهاء المحنة المروعة التى مر بها هؤلاء الأفراد وعائلاتهم".



وأضافت: "دعواتنا أيضًا مع أولئك الذين ما زالوا ينتظرون لم شملهم مع أحبائهم، بما فى ذلك عائلات الرهائن المرتبطين ببريطانيا؛ إيلى شرابي، وعوديد ليفشيتز، وأفيناتان أور".

وأكدت الوزارة ضرورة تنفيذ الاتفاق بالكامل، وإعادة جميع الرهائن والسماح للمساعدات بالتدفق إلى غزة الآن، مشيرة إلى وقف إطلاق النار من شأنه أن يؤدى إلى مسار موثوق نحو حل الدولتين حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش جنبًا إلى جنب فى سلام.