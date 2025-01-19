أخبار اليمن : "الفقاع وسعد بلع".. الجوبي يعلن انقلاب طقس اليمن في هذا الموعد

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"الفقاع وسعد بلع".. الجوبي يعلن انقلاب طقس اليمن في هذا الموعد

كشف الفلكي اليمني أحمد الجوبي عن تغيرات جوية مفاجئة في طقس اليمن مع بداية موسم "الفقاع" خلال الأيام القادمة. "الفقاع وسعد بلع".. الجوبي يعلن انقلاب طقس اليمن في هذا الموعدكشف الفلكي اليمني أحمد الجوبي عن تغيرات جوية مفاجئة في طقس اليمن مع بداية موسم "الفقاع" خلال الأيام القادمة. وقال الفلكي الجوبي في منشور على حسابه فيس بوك: "الخميس القادم أول أيام الفقاع (تفتح الاشجار) وهي بداية سعد بلع". وأشار الجوبي إلى أن "موسم الفقاع يستمر أكثر من شهر، وأن آخر أيام العواد الأربعاء القادم". يذكر أن ”الفقاع” هو موسم يقوم فيه المزارعين بغرس الأشجار وإزالة الأغصان اليابسة استعداد لفصل الربيع والذي فيه يكون فصل الشتاء اقترب من نهايته، أما موسم "سعد بلع" يتميز باعتدال الأجواء والرياح الباردة صباحاً، وفقاً للفلكي الجوبي.

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