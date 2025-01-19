أخبار اليمن : امين عام المؤتمر يعزي بوفاة المناضل العزّي

امين عام المؤتمر يعزي بوفاة المناضل العزّيبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل علي حيدر علي العزي، احد كوادر المؤتمر الشعبي العام العاملين بمعهد الميثاق للتدريب والتأهيل والدراسات والبحوث، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.

واشار الامين العام الى عدد من مناقب الفقيد وتفانيه العملي والتزامه التنظيمي، وتجسيده لقيم ومبادئ الميثاق الوطني وبرامج وادبيات المؤتمر الشعبي العام، وماتحلى به من قيم انسانية نبيلة ومواقف وطنية مشرفة .

وفي برقية العزاء التي بعثها الى شقيق الفقيد قايد حيدر علي العزي، وإلى نجل لفقيد نبيل علي حيدر العزي، وافراد الاسرة، وكافة آل العزي، بمديرية كسمه بمحافظة ريمة، عبّر امين عام المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته في هذا المصاب.

مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.