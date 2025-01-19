السيتي يمزق شباك إبسويتش بسداسية

السيتي يمزق شباك إبسويتش بسداسيةعاد مانشستر سيتي (حامل اللقب) إلى سكة الانتصارات بفوزه الكبير 6-صفر على مضيفه إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

افتتح فيل فودين التسجيل في الدقيقة 27، وأضاف ماتيو كوفاسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 30. وعاد فودين لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثالث للسيتي وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 42، فيما أضاف جيريمي دوكو الهدف الرابع في الدقيقة 49. وسجل النرويجي إرلينغ هالاند الهدف الخامس في الدقيقة 57. واختتم لاعب الوسط الشاب جيمس ميكاتي مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس للسيتي في الدقيقة 69.

ورفع مانشستر سيتي، الذي حقق فوزه الـ11 في البطولة هذا الموسم رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع، بفارق 12 نقطة خلف ليفربول (المتصدر)، الذي لا يزال يمتلك مباراة مؤجلة. في المقابل، توقف رصيد إيبسويتش تاون، الذي تكبد أقسى خسارة بمسيرته في المسابقة هذا الموسم، عند 16 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).

وفي باقي المباريات استعاد نوتنغهام فوريست، نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه ساوثمبتون 3 - 2. وحقق نوتنغهام فوريست فوزه السابع في مبارياته الثماني الأخيرة دون خسارة عقب تعادله مع ضيفه ليفربول المتصدر في الجولة الماضية، فرفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف فقط عن أرسنال الثاني والذي تعثر أمام ضيفه أستون فيلا بالتعادل 2 - 2 أمس السبت.

وعاد مانشستر يونايتد إلى دائرة الهزائم بخسارته أمام ضيفه برايتون 1 - 3. وهو الفوز الثاني تواليا لبرايتون والثاني بعد ستة تعادلات وخسارتين فرفع رصيده إلى 34 نقطة واستعاد المركز التاسع من فولهام الفائز على مضيفه ليستر سيتي 2- صفر السبت. في المقابل، مني مانشستر يونايتد بخسارته الرابعة في مبارياته الست الأخيرة والأولى عقب تعادله الثمين مع مضيفه ليفربول وفوزه على ساوثمبتون 3 - 1 فتجمد رصيده عند 26 نقطة وبقي في المركز الثالث عشر.

ولم تكن حال توتنهام أفضل من يونايتد ومني بخسارة أمام مضيفه إيفرتون 2 - 3. وهو الفوز الأول لإيفرتون بعد ثلاثة تعادلات ومثلها هزائم، والرابع له هذا الموسم فرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس عشر بفارق أربع نقاط خلف توتنهام الخامس عشر بعدما مني بخسارته الخامسة في مبارياته الست الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز.