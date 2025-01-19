وصول عربة جهاز أشعة مقطعية متنقلة الي مستشفى العريش العام استعدادا للحالات القادمة من غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يناير 2025 10:32 مساءً - اعلن الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، عن وصول عربة جهاز أشعة مقطعية متنقلة إلى مستشفى العريش العام ، اليوم الاحد ، لخدمة وتقديم خدمات طبية لأهالي المدينة، وعمل أشعة مقطعية للمرضى ومصابى الحوادث ، وذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان المصرية ومتابعة اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء

وأكد الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام ، أنه بالتواصل مع الدكتور أحمد سمير وكيل وزارة الصحة ، تم دعم المستشفى بعربة الأشعة المقطعية للتيسير على المواطنين من مشقة السفر.

من جانبه أوضح ياسر رمضان مشرف الأشعة بمديرية الصحة أن السيارة مجهزه لاشعه مقطعية تمت الموافقه عليها من الدكتور محمد فوزى مستشار م وزير الصحة والسكان المصرية لشؤون الأشعة لتكون بديل مؤقت لجهاز الاشعه المقطعيه لمستشفي العريش العام واستعدادا للحالات القادمة من قطاع غزه لحين تركيب جهاز الاشعة المقطعيه الجديد بمستشفي العريش خلال الأيام القليلة القادمة.