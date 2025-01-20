نعرض لكم الان تفاصيل خبر ترامب يتعهد بإعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 يناير 2025 12:15 صباحاً - سي إن بي سي_ تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب ، بإعلان حالة طوارئ وطنية للطاقة، فور توليه منصبه يوم الاثنين، بعد أشهر من وعده للناخبين بخفض أسعار الكهرباء والبنزين إلى النصف خلال السنة الأولى من إدارته.

وقال ترامب في تجمع حاشد في بوترفيل، ميشيغان أغسطس الماضي: “لتحقيق هذا الخفض السريع في تكاليف الطاقة، سأعلن حالة طوارئ وطنية تتيح لنا زيادة الإنتاج، والتوليد، والإمدادات بشكل كبير. اعتباراً من اليوم الأول، سأوافق على مشاريع جديدة للتنقيب، ومد خطوط الأنابيب، وبناء مصافي النفط، ومحطات توليد الطاقة، والمفاعلات النووية، وسنقلص الروتين البيروقراطي”.

وأكد ترامب في 22 ديسمبر عزمه إعلان حالة الطوارئ للطاقة في أول يوم من ولايته، متعهداً بإصدار سلسلة من الأوامر التنفيذية لإلغاء سياسات إدارة بايدن المتعلقة بصادرات الغاز الطبيعي، والتنقيب، ومعايير الانبعاثات.

ويخطط ترامب لإنشاء مجلس وطني للطاقة بقيادة دوغ بورغوم، حاكم ولاية داكوتا الشمالية، والذي تم ترشيحه لتولي منصب وزير الداخلية. وصرح بورغوم خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ هذا الأسبوع أنه يتوقع إنشاء المجلس عبر أمر تنفيذي.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان إعلان الطوارئ سيكون رمزياً في الغالب أم أنه سيمنح سلطات أوسع تتجاوز الأوامر التنفيذية المتوقع إصدارها يوم الاثنين. ولم يرد فريق ترامب الانتقالي على طلب للتعليق.

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وقال مايك سومرز، رئيس معهد البترول الأمريكي لـ CNBC: “توقعي أن يكون الإعلان بمثابة تصريح رمزي لحالة طوارئ الطاقة. وعندما نضيف الأوامر التنفيذية معاً، سنحصل على الإجابة عن كيفية التعامل مع أزمة الطاقة”.

يمكن للرئيس المنتخب دونالد ترامب الاستناد إلى العديد من القوانين الطارئة المرتبطة بالطاقة، وفقاً لما ذكره غلين شوارتز، مدير سياسات الطاقة في شركة الاستشارات Rapidan Energy. وأوضح شوارتز أن القوانين الفدرالية تُعرّف حالات الطوارئ بشكل فضفاض، مما يمنح الرئيس سلطة تقديرية واسعة لاستخدامها كما يراه مناسباً.

تعزيز إنتاج الطاقة

وأشار شوارتز إلى أن ترامب سيواجه على الأرجح معارضة محدودة من القضاء، نظراً لتحفظه على التدخل في القرارات الرئاسية المتعلقة بالأمن القومي.

وأضاف: “حتى إذا وسّع ترامب صلاحياته الطارئة بطرق غير مسبوقة، فإنه ليس من الواضح ما إذا كانت المحاكم ستتدخل لوقف أي من الإجراءات الناتجة عن ذلك”.

قال شوارتز، في تقرير بحثي نشره الأسبوع الماضي، إن هناك سابقة واضحة لترامب لاستدعاء السلطات الطارئة لتعزيز إنتاج الطاقة وتوسيع إمدادات الوقود الوطنية.

وأضاف أن هذه السلطات يمكن أن تشمل إعفاءات من قواعد بيئية ولوائح متعلقة بالتلوث المرتبطة بالطاقة.

وقد يصدر ترامب إعفاءات وقود بموجب قانون الهواء النظيف للسماح بطرح أنواع من البنزين في السوق التي قد تنتهك معايير جودة الهواء الفيدرالية.

وأوضح شوارتز أن الرؤساء استخدموا هذه الإعفاءات في الماضي عند الحاجة لتوسيع إمدادات الوقود وخفض الأسعار.

كما يمكن لترامب الاستناد إلى قانون الطاقة الفدرالي لإجبار محطات الطاقة على العمل بكامل طاقتها وعدم الالتزام بحدود التلوث. وأشار شوارتز إلى أن وزير الطاقة يمكنه تفعيل هذا القانون في أوقات الحرب أو عند حدوث زيادة مفاجئة في الطلب أو نقص في الكهرباء يؤدي إلى حالة طوارئ.

وأضاف أن هذه الصلاحية نادراً ما استُخدمت منذ الحرب العالمية الثانية، واقتصرت في الغالب على المواقف التي أثرت فيها الظروف الجوية القاسية على محطات الطاقة.

نقص الطاقة الكهربائية

أصدرت شركة PJM Interconnection، أكبر مشغل لشبكات الكهرباء في الولايات المتحدة، تحذيراً بشأن نقص محتمل في الطاقة الكهربائية نتيجة إغلاق محطات الفحم بوتيرة أسرع من إدخال قدرات جديدة على الشبكة. وتدير PJM شبكة الكهرباء في جميع أو أجزاء من 13 ولاية في مناطق الأطلسي الأوسط والغرب الأوسط والجنوب.

ويمكن أن تتفاقم هذه المشكلة مع الزيادة الكبيرة في الطلب على الكهرباء بسبب توسع قطاع التكنولوجيا في بناء مراكز بيانات كثيفة الطاقة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كانت إدارة ترامب الأولى قد فكرت في عام 2018 في تفعيل قانون يسمح بإلزام شركات المرافق بشراء طاقة لمدة عامين من محطات الفحم والطاقة النووية المهددة بالإغلاق، لكن الفكرة أُسقطت لاحقاً بعد مواجهة اعتراضات من الصناعة.

ويمكن لترامب أيضاً الاعتماد على قانون أوسع يتيح للرئيس تعليق قوانين التلوث للمرافق الصناعية ومحطات الطاقة ومصافي النفط ومصانع الصلب والكيماويات وغيرها في حالات الطوارئ، وفقاً لما ذكره غلين شوارتز.