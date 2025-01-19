نعرض لكم الان تفاصيل خبر نادر الكبير: البيروقراطية تعيق إصدار التراخيص الصناعية وتؤثر… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 19 يناير 2025 10:14 مساءً - فاطمة أبو زيد _ قال نادر الكبير رئيس شركة الكبير للجلود والأحذية وعضو المجلس التصديري للصناعات الجلدية، إن التراخيص التقليدية تعاني من البيروقراطية والتعقيد؛ ما يشكل عائقًا كبيرًا أمام المستثمرين وأصحاب المشاريع الصناعية، خاصة في ظل نقص المعلومات الواضحة حول متطلبات التراخيص.

وأوضح الكبير، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن الإجراءات الحالية تستغرق وقتًا طويلًا نتيجة الحاجة إلى تقديم مستندات يدوية والتردد المستمر بين الجهات المختلفة، بالإضافة إلى نقص المعلومات الواضحة حول متطلبات التراخيص.

أهمية توافر دعم فني على مدار الساعة والحماية من الهجمات السيبرانية

وأضاف أن التحديات تشمل غياب الدعم الفني المباشر لمعالجة المشكلات، وتداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية؛ ما يؤدي إلى تأخير إصدار التراخيص.

وأشار إلى أن إطلاق منصة إلكترونية للتراخيص سيحقق سرعة في التنفيذ، وتقليل البيروقراطية، وإتاحة تتبع الطلبات بسهولة، مؤكدًا ضرورة تقديم المستندات إلكترونيًا بالكامل لتجنب الحاجة إلى زيارة الجهات الحكومية.

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التحول الرقمي يحسن مناخ الاستثمار في مصر

وشدد الكبير على أهمية تطوير المنصة الرقمية بتوفير أدوات داعمة مثل دليل شامل للإجراءات، ونظام دفع إلكتروني، وخدمات إشعار لمتابعة الطلبات.

كما أكد عضو المجلس التصديري للصناعات الجلدية ضرورة وجود دعم فني مباشر على مدار الساعة لضمان كفاءة التشغيل دون انقطاع.

وأشار إلى أهمية تصميم المنصة بشكل بسيط وسهل الاستخدام، مع إجراء اختبارات مسبقة للتأكد من كفاءتها.

كما دعا إلى التكامل مع الأنظمة الإلكترونية الأخرى مثل الضرائب والسجل التجاري، مما يوفر الوقت والجهد على المستخدمين.

وأكد الكبير ضرورة تأمين المنصة ضد الهجمات السيبرانية لضمان حماية البيانات، لافتًا إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي سيسهم في تسريع معالجة الطلبات وتقليل الأخطاء.

وأوصى الكبير بتوسيع خدمات المنصة مستقبلًا لتشمل قطاعات مثل الصناعة والزراعة، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي الكامل في التراخيص سيُحسن مناخ الاستثمار في مصر، ويُشجع المستثمرين الأجانب على دخول السوق.

التكامل الإلكتروني مع الضرائب والسجل التجاري يسهل الإجراءات

كما أشار إلى أهمية توفير قنوات تواصل فعالة بين الشركات والجهات الحكومية؛ لتسهيل حل المشكلات والإجابة على الاستفسارات بسرعة.

وشدد رئيس شركة الكبير للجلود على أن المنصة الإلكترونية الموحدة ستسهم بشكل كبير في تحسين مناخ الأعمال، حيث ستساعد على تسريع بدء المشاريع الصناعية وتشجيع المستثمرين الأجانب على دخول السوق المصرية.

وأكد أن مستقبل التراخيص الإلكترونية في مصر يبدو واعدًا بفضل تعاون القطاع الخاص والحكومة لتحقيق التحول الرقمي الكامل.