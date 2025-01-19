نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. التراخيص الإلكترونية خطوة لتسريع الإجراءات وتحفيز… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 19 يناير 2025 11:11 مساءً - فاطمة أبو زيد _ أكد مستثمرون صناعيون أن تفعيل المنصة الإلكترونية لإصدار التراخيص يمثل تحولًا كبيرًا لتطوير منظومة العمل الصناعي في مصر، مشيرين إلى أن المنصة ستسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التعقيدات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين.

وأوضحوا أن المنصة إذا أُديرت بكفاءة ستوفر بيئة عمل شفافة تسهم في جذب المستثمرين المحليين والأجانب، من خلال تقليل الوقت والجهد اللازمين لإتمام الإجراءات.

ورغم إشادتهم بالمزايا المتوقعة، أشار المستثمرون إلى عدد من الأمور لضمان نجاح المنصة، أبرزها: توافر الدعم الفني المباشر، وتكامل المنصة مع أنظمة إلكترونية أخرى مثل الضرائب والسجل التجاري.

وأكد المستثمرون أن المنصة الإلكترونية يمكن أن تكون عاملًا أساسيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل إقامة المشاريع الصناعية؛ ما يعزز من تنافسية مصر على مستوى الأسواق العالمية.

وأشاروا إلى أن المزايا المنتظرة من المنصة، تشمل: تسريع الإجراءات وتقليل التعامل المباشر مع الموظفين الحكوميين، ما يسهم في تقليل الفساد الإداري وزيادة الشفافية.

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كما شددوا على أهمية إتاحة خاصية تتبع الطلبات إلكترونيًا؛ ما يضمن تنظيمًا واحترافية أكبر في التعاملات.

وأضاف المستثمرون أن المنصة تمثل حافزًا قويًا لإطلاق مشاريع صناعية جديدة، خاصة في قطاعات مثل الصناعات الهندسية والتكنولوجيا، مما يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي والحد من الاعتماد على الواردات، وهو ما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

محرم هلال: التراخيص الإلكترونية تدعم الاستثمار وتوفر الوقت والجهد

محمد المهندس: تسريع إجراءات التراخيص ضرورة لدعم الصناعة وجذب الاستثمار

حسن الفندي: الشفافية وسرعة الإجراءات تشجعان الاستثمار الأجنبي

أسامة الشاهد: توحيد جهة إصدار التراخيص مفتاح تسريع المشروعات الصناعية

نادر الكبير: البيروقراطية تعيق إصدار التراخيص الصناعية وتؤثر على مناخ الاستثمار

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