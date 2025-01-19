مال وأعمال

ملف.. التراخيص الإلكترونية خطوة لتسريع الإجراءات وتحفيز…

0 نشر
0 تبليغ

  • ملف.. التراخيص الإلكترونية خطوة لتسريع الإجراءات وتحفيز… 1/10
  • ملف.. التراخيص الإلكترونية خطوة لتسريع الإجراءات وتحفيز… 2/10
  • ملف.. التراخيص الإلكترونية خطوة لتسريع الإجراءات وتحفيز… 3/10
  • ملف.. التراخيص الإلكترونية خطوة لتسريع الإجراءات وتحفيز… 4/10
  • ملف.. التراخيص الإلكترونية خطوة لتسريع الإجراءات وتحفيز… 5/10
  • ملف.. التراخيص الإلكترونية خطوة لتسريع الإجراءات وتحفيز… 6/10
  • ملف.. التراخيص الإلكترونية خطوة لتسريع الإجراءات وتحفيز… 7/10
  • ملف.. التراخيص الإلكترونية خطوة لتسريع الإجراءات وتحفيز… 8/10
  • ملف.. التراخيص الإلكترونية خطوة لتسريع الإجراءات وتحفيز… 9/10
  • ملف.. التراخيص الإلكترونية خطوة لتسريع الإجراءات وتحفيز… 10/10

نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. التراخيص الإلكترونية خطوة لتسريع الإجراءات وتحفيز… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأحد 19 يناير 2025 11:11 مساءً - فاطمة أبو زيد _ أكد مستثمرون صناعيون أن تفعيل المنصة الإلكترونية لإصدار التراخيص يمثل تحولًا كبيرًا لتطوير منظومة العمل الصناعي في مصر، مشيرين إلى أن المنصة ستسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التعقيدات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين.

predco_adv_2021

وأوضحوا أن المنصة إذا أُديرت بكفاءة ستوفر بيئة عمل شفافة تسهم في جذب المستثمرين المحليين والأجانب، من خلال تقليل الوقت والجهد اللازمين لإتمام الإجراءات.

E-Bank

ورغم إشادتهم بالمزايا المتوقعة، أشار المستثمرون إلى عدد من الأمور لضمان نجاح المنصة، أبرزها: توافر الدعم الفني المباشر، وتكامل المنصة مع أنظمة إلكترونية أخرى مثل الضرائب والسجل التجاري.

بنك التعمير والاسكان
Editai
AYADY

وأكد المستثمرون أن المنصة الإلكترونية يمكن أن تكون عاملًا أساسيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل إقامة المشاريع الصناعية؛ ما يعزز من تنافسية مصر على مستوى الأسواق العالمية.

HapiSalonWhite

وأشاروا إلى أن المزايا المنتظرة من المنصة، تشمل: تسريع الإجراءات وتقليل التعامل المباشر مع الموظفين الحكوميين، ما يسهم في تقليل الفساد الإداري وزيادة الشفافية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

كما شددوا على أهمية إتاحة خاصية تتبع الطلبات إلكترونيًا؛ ما يضمن تنظيمًا واحترافية أكبر في التعاملات.

BonatMisr

وأضاف المستثمرون أن المنصة تمثل حافزًا قويًا لإطلاق مشاريع صناعية جديدة، خاصة في قطاعات مثل الصناعات الهندسية والتكنولوجيا، مما يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي والحد من الاعتماد على الواردات، وهو ما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

محرم هلال: التراخيص الإلكترونية تدعم الاستثمار وتوفر الوقت والجهد

محمد المهندس: تسريع إجراءات التراخيص ضرورة لدعم الصناعة وجذب الاستثمار

حسن الفندي: الشفافية وسرعة الإجراءات تشجعان الاستثمار الأجنبي

أسامة الشاهد: توحيد جهة إصدار التراخيص مفتاح تسريع المشروعات الصناعية

نادر الكبير: البيروقراطية تعيق إصدار التراخيص الصناعية وتؤثر على مناخ الاستثمار

 

Bank-misr-adv-new
أهم الأخبارالتراخيص الإلكترونيةالتراخيص الصناعيةالقطاع الصناعي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملف.. التراخيص الإلكترونية خطوة لتسريع الإجراءات وتحفيز… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا