دليل شامل لتنسيق الإكسسوارات: كيف تختاري الإكسسوارات المثالية لإطلالتك اليومية

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 10:54 مساءً - هل تشعرين بالارتباك عند اختيار الإكسسوارات المناسبة لإطلالتك؟ هل تمتلكين مجموعة كبيرة من الإكسسوارات ولكنكِ لا تعرفين كيف تنسقينها؟ لا تقلقي، هذا الدليل الشامل سيساعدكِ في اختيار وتنسيق الإكسسوارات بطريقة مثالية لتعزيز أناقتكِ.

أساسيات تنسيق الإكسسوارات:

البدء بالأساسيات: ابدأي باختيار قطع الإكسسوارات الأساسية مثل الساعة والحقيبة والأقراط، ثم انتقلي إلى القطع الأخرى مثل النظارات والقلائد والأساور.

التناسق اللوني: حددي ألوان ملابسك الرئيسية واختر إكسسوارات تتناسق معها. الألوان المحايدة والداكنة تتناسب مع الإكسسوارات الزاهية، بينما الألوان الفاتحة تتناسب مع الإكسسوارات ذات الألوان المتشابهة.

التوازن في الحجم: يجب أن يكون هناك توازن بين حجم جسمك وحجم الإكسسوارات. تجنبي اختيار إكسسوارات كبيرة جدًا إذا كنتِ نحيفة والعكس صحيح.

نصائح لاختيار الإكسسوارات المناسبة لمختلف المناسبات:

المناسبات الرسمية: اختاري الأقراط اللامعة والمتدلية، والقلائد القصيرة للملابس ذات الرقبة المنخفضة.

العمل: تناسب الساعات والأساور السميكة والأقراط متوسطة الطول مع ملابس العمل.

الاجتماعات غير الرسمية: اختاري حقيبة كلاتش بسيطة أو مزخرفة حسب المناسبة.

الفساتين: تناسب أحذية الكاحل والفساتين، والأحذية المدببة مع البنطلونات الواسعة.

أنواع الحقائب وتنسيقها:

حقيبة الدلو والظهر: مثالية للاستخدام اليومي والعمل والدراسة.

حقيبة كلاتش: مناسبة للمقابلات غير الرسمية والحفلات.

الحقيبة متوسطة الكتف: تناسب الملابس غير الرسمية مثل الجينز.