الدوري البلجيكي: كلوب بروج يزيد معاناة بيرشكوت

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 12:57 صباحاً - فاز كلوب بروج على ضيفه بيرشكوت بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية والعشرين من الدوري البلجيكي بكرة القدم.

سجل أهداف كلوب بروج غوستاف نيلسون (د 19 و90) وهوغو فيتلسين (د 22) وهانز فاناكن (د 77)، وسجل هدفي بيرشكوت أيوب كسيح (د 81) وماركو ويمانز (د 90).

ورفع كلوب بروج رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني، وتجمّد رصيد بيرشكوت عند 13 نقطة في المركز الأخير.