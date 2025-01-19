العالم اليوم - قصف أميركي على الحديدة.. والحوثيون يستهدفون "هاري ترومان"

انتم الان تتابعون خبر قصف أميركي على الحديدة.. والحوثيون يستهدفون "هاري ترومان" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 يناير 2025 01:24 صباحاً - تعرضت مناطق تابعة للحوثيين في محافظة الحديدة غربي اليمن لقصف أميركي، ليل السبت، حسبما أفادت مصادر "دوت الخليج"، بينما أكدت جماعة الحوثي استهداف حاملة طائرات أميركية.

وذكرت المصادر أن بوارج أميركية قصفت أهدافا تابعة للحوثيين، في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

وفي المقابل، قال بيان لجماعة الحوثي إن سلاح الجو المسيّر والقوة الصاروخية والقوات البحرية التابعة لها، نفذت عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأميركية (يو إس إس هاري ترومان)، وقطعا حربية شمالي البحر الأحمر".

وأضاف البيان أن العملية "حققت أهدافها بنجاح"، و"تم إجبار حاملة الطائرات الأميركية على مغادرة مسرح العمليات".

وكشفت الجماعة أن هجومها يعد "الاستهداف للحاملة منذ قدومها إلى البحر الأحمر".