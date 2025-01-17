انت الأن تتابع خبر لبياض الكوريات.. كريم الأرز للوجه وتخلصي من اسمرار البشرة والنتيجة من اول استعمال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحتوي الأرز على العديد من العناصر المفيدة للبشرة؛ وذلك لما يحتويه من فيتامينات ومعادن تحتاجها البشرة، لذا فإن البعض يستخدمه لعمل الماسكات المختلفة؛ إلا أنه من الغريب عمل كريم الأرز للوجه، وهذا ما سوف نشير إليه من خلال سطورنا القادمة، ولكن عليك اتباع المكونات وطريقة التحضير حتى النهاية لنساعدك في الحصول على وجه مشرق خال من المشاكل التي تواجه البشرة.

كريم الأرز للوجه

بالطبع لا يخلو أي منزل من وجود الأرز؛ لذلك استغلي هذه الفرصة لعمل كريم طبيعي لوجهك دون الحاجة إلى الكثير من المال للإنفاق على بشرتك، وإليك الطريقة المثلى لعمل الكريم فيما يلي:

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الأرز الأبيض المصري.

وملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

ملعقتين كبيرتين من عسل النحل.

طريقة عمل كريم الأرز الكوري

عليك أولًا بغسل الأرز جيدًا وتركه حتى يجف، ثم ضعيه في المطحنة الكهربائية لتجعلي منه دقيق.

بعد ذلك ضعي دقيق الأرز في وعاء وضعي عليه القرفة المطحونة.

الآن ضعي عليهم عسل النحل وقلبي جيدًا إلى أن تحصلي على ملمس كالكريم.

بعد ذلك اشطفي وجهك بالماء جيدًا يفضل أن يكون الماء دافئ.

ثم افردي كريم الأرز على وجهك واجعليه متساويًا.

بعد ذلك اتركيه حتى يصبح جافًا وافركي بعناية.

ثم اغسلي الكريم من على وجهك بماء دافئ.

بعد ذلك كرري استخدام الكريم مرة واحدة يوميًا.

ثم هذا الكريم بإمكانه تخليصك من الحبوب الموجودة به والتخلص من آثارها لوجود مضادات بها.

فوائد الأرز للبشرة

إليك أهم الفوائد التي تحصل بشرتك عليها بعد استخدام كريم الأرز بصفة عامة، وهي كالتالي: