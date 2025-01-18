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مونبلييه يهزم موناكو بثنائية

فاز مونبلييه على ضيفه موناكو 2-1، في افتتاح مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم الجمعة. مونبلييه يهزم موناكو بثنائيةفاز مونبلييه على ضيفه موناكو 2-1، في افتتاح مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم الجمعة. سجل الأردني موسى التعمري هدفي مونبلييه في الدقيقتين 55 و82، بينما سجل هدف موناكو الوحيد لاعبه الألماني ثيلو كيرير في الدقيقة 32. وبهذه النتيجة، حقق مونبلييه فوزه الثالث في المنافسة هذا الموسم، ورفع رصيده إلى 12 نقطة، غير أنه بقى في المركز الثامن عشر والأخير، بينما تلقى موناكو خسارته الخامسة وتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الثالث مؤقتا.

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