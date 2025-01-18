العالم اليوم - باريس سان جرمان يعلن ضم كفاراتسيخليا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 يناير 2025 02:22 صباحاً - أعلن باريس سان جرمان الفرنسي، الجمعة، ضم اللاعب الدولي الجورجي خفيتشا كفاراتسيخليا قادما من نابولي الإيطاليK بعقد يمتد حتى عام 2029، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر سان جرمان عبر موقعه الرسمي أن الجناح البالغ من العمر 23 عاما، الذي سيرتدي القميص رقم 7، سيصبح أول لاعب من جورجيا يرتدي قميص النادي.

وقال كفاراتسيخليا في تصريحات للموقع الرسمي لناديه الجديد: "أنه حلم أن أكون هنا. سمعت الكثير من الأشياء الإيجابية حول باريس سان جرمان. أشعر بالفخر لانضمامي إلى هذا النادي العظيم وأتطلع حقا إلى ارتداء ألواني الجديدة".

وقال رئيس النادي ناصر الخليفي: "نحن سعداء باستقبال خفيتشا كفاراتسيخليا في عائلة باريس سان جرمان. إنه واحد من أهم المواهب في عالم كرة القدم، ويتحلى بالشجاعة والقتال من أجل الفريق. كان عازما على أن يكون جزءا من نادينا. أعلم جيدا أنه سيحقق كل أحلامه معنا".

وسبق لكفارا أن لعب في أندية دينامو تبليسي وروستافي ودينامو باتومي في جورجيا، ولوكوموتيف موسكو وروبن كازان في روسيا، قبل أن ينتقل صيف عام 2022 إلى نابولي، وحقق معه لقب الدوري الإيطالي في أول موسم له مع الفريق.

ويتصدر باريس سان جرمان ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 43 نقطة.