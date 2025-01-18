العالم اليوم - موافقة نهائية.. مجلس الوزراء الإسرائيلي يقر اتفاق غزة

انتم الان تتابعون خبر موافقة نهائية.. مجلس الوزراء الإسرائيلي يقر اتفاق غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 يناير 2025 03:25 صباحاً - أعلن بيان إسرائيلي رسمي في ساعة مبكرة من صباح السبت، أن مجلس الوزراء أعطى "موافقة نهائية" على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وأسرى فلسطينيين.

وأورد بيان نشره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن "الحكومة وافقت على خطة الإفراج عن الرهائن"، وذلك بعد اجتماع استمر 6 ساعات.

وأضاف: "ستدخل خطة الإفراج عن الرهائن حيز التنفيذ الأحد".

وكان القرار متوقعا رغم معارضة بعض من الوزراء الذين ينتمون إلى اليمين المتطرف.

وذكر مكتب نتنياهو في بيان سابق، أن الاتفاق من شأنه أن يساعد في تحقيق أهداف الحرب التي وضعتها الحكومة.

وأشار إلى أن "الأمر قد يمضي قدما كما هو مخطط له، شريطة موافقة الحكومة".

ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح الدفعة الأولى للرهائن مساء الأحد.

وينص الاتفاق المكون من 3 مراحل على وقف أولي لمدة 6 أسابيع للقتال الذي دمر قطاع غزة على مدى الـ15 شهرا الماضية، وأسفر عن مقتل أكثر من 46 ألف شخص.

وخلال هذه المرحلة الأولى، ستطلق حماس سراح 33 رهينة يحتجزها مسلحون في غزة، وستفرج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين في سجونها.

وكان قد تم التوصل إلى اتفاق، بعد أشهر من مفاوضات غير مباشرة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.