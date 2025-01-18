العالم اليوم - فيديو.. مرموش يودع زملاءه وجماهيره قبيل "الصفقة المرتقبة"

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. مرموش يودع زملاءه وجماهيره قبيل "الصفقة المرتقبة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 يناير 2025 12:22 صباحاً - ودع نجم أينتراخت فرانكفورت عمر مرموش زملاءه وجماهير فريقه الألماني، الجمعة، بعد تحقيق فوز مهم على بوروسيا دورتموند في المرحلة 18 من الدوري الألماني.

وتفوق فرانكفورت 2-صفر على دورتموند، ليعمق أزمة الفريق الضيف الذي تكبد خسارته الثالثة تواليا في الدوري.

وافتقد صاحب الأرض جهود المصري مرموش، بعدما أعلن استبعاده من تشكيلة المباراة في خضم مفاوضات مع "ناد آخر" لم يحدده، بشأن انتقال الجناح المتألق.

وكانت تقارير صحفية ربطت مرموش بالانضمام إلى مانشستر سيتي الإنجليزي خلال أيام.

ونزل مهاجم منتخب "الفراعنة" إلى أرضية الملعب بعد نهاية المباراة لتهنئة زملائه على الفوز، فيما قد يكون ظهوره الأخير أمام جمهوره.

وبهذا الفوز، يزيد الضغط على المدير الفني لدورتموند نوري شاهين، الذي حظي بدعم إدارة النادي بعد الخسارة أمام هولشتاين كيل المتواضع في الجولة الماضية.

وسنحت للفريق الضيف أول فرصة في المباراة بضربة رأس من سيرهو جيراسي ارتدت من القائم في الدقيقة التاسعة.

لكن هوغو إيكيتيكي لاعب فرانكفورت باغت دورتموند بعدما وضع الكرة في الشباك، مكللا هجمة سريعة بدأها في الدقيقة 18.

وكاد صاحب الملعب أن يعزز تقدمه بعد 4 دقائق، لكن تسديدة أنسجار كناوف ارتدت من القائم.

ولم يتمكن دورتموند، الذي يواجه بولونيا في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، من العودة في النتيجة رغم أنه ضغط أملا في التعادل.

ونجح فرانكفورت في تعزيز تقدمه عن طريق أوسكار هويلوند، الذي هدف في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبعدما حقق انتصاره الثالث تواليا، عزز فرانكفورت قبضته على المركز الثالث برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين خلف باير ليفركوزن ثاني الترتيب الذي يواجه بوروسيا مونشنغلادباخ السبت.

ويحتل دورتموند المركز العاشر برصيد 25 نقطة.