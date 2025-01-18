العالم اليوم - غرفة عمليات مشتركة في القاهرة بشأن اتفاق غزة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 يناير 2025 12:22 صباحاً - أكد مصدر مصري مطلع، ليل الجمعة، أنه تم الاتفاق على كافة ترتيبات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما فيها غرفة عمليات مشتركة في القاهرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات.

وأفاد المصدر أن "الغرفة تضم ممثلين عن مصر وفلسطين وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل، لضمان التنسيق الفعال ومتابعة الالتزام ببنود الاتفاق".

وأكد انتهاء اجتماع القاهرة بشأن تنفيذ الاتفاق "وسط أجواء إيجابية".

وفي وقت سابق من الجمعة، أكدت مصر وقطر أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى بين إسرائيل وحركة حماس من دون تأخير.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، وفق بيان أصدرته الخارجية المصرية.

وبالتزامن مع ذلك، اجتمعت الحكومة الإسرائيلية بكامل هيئتها مساء الجمعة لمناقشة بنود الاتفاق، بعد أن أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه تم التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يوقف الحرب المستمرة منذ 15 شهرا مع حماس ويفرج عن عشرات الرهائن.

وأوصى مجلس الوزراء الأمني بالموافقة على الاتفاق في وقت سابق من الجمعة، ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء بكامل هيئته على وقف إطلاق النار، المرجح أن يبدأ الأحد.

وتعرض الاتفاق لمقاومة شرسة من شركاء نتنياهو اليمينيين المتطرفين في الائتلاف، الذين يمكن أن تزعزع اعتراضاتهم استقرار حكومته.