نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيس يسقط امام ليل بثنائية في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس، الهزيمة على يد نظيره فريق ليل، بثنائية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي

وانطلقت صافرة مباراة نيس ضد ليل، في تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر وخمس بتوقيت مكة المكرمة

احداث مباراة نيس ضد ليل في الدوري الفرنسي

بدأت مباراة ليل ضد نيس بضغط وسيطرة كبيرة من جانب نيس، لتسجيل هدف مبكر.

وفي الدقيقة 29 من احداث الشوط الأول، نجح اللاعب سفيان ديوب مهاجم فريق نيس في تسجيل هدف التقدم.

وسدد اللاعب تانغي ندومبيلي لاعب فريق نيس كرة قوية في الدقيقة 45+1 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول

وانتهت احداث الشوط الأول، بتقدم فريق نيس بهدف نظيف على ليل.

ثم أدرك أرنار هارالدسون هدف التعادل لصالح ليل، في الدقيقة 48 من الشوط الثاني، بأسيست من دايفيد

وأحرز دياكيتي لاعب فريق ليل، الهدف الثاني في الدقيقة 63 من الشوط الثاني بعد تسديدة رائعة