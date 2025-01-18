فرانكفورت يحسم المواجهة أمام دورتموند

فرانكفورت يحسم المواجهة أمام دورتموندحقق فريق آينتراخت فرانكفورت فوزا مهما على ضيفه بوروسيا دورتموند بنتيجة (2- صفر) في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة، في افتتاح مباريات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل الفرنسي هوجو إيكيتيكي والدانماركي أوسكار هويلوند الهدفين في الدقيقتين (18، 90+ 2).

ويعد هذا الفوز هو الثالث تواليا لآينتراخت فرانكفورت والحادي عشر في المسابقة مقابل ثلاثة تعادلات، وأربع هزائم، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة ويعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين عن باير لفركوزن الثاني، و6 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

كما يعد الفوز هو الأول لآينتراخت فرانكفورت على بوروسيا دورتموند منذ موسم ( 2020 - 2021 ) عندما فاز بهدفين لهدف في دورتموند، والأول على ملعبه منذ فوزه عليه ( 3 - 1 ) في موسم ( 2016 - 2017 ).

في المقابل، مني بوروسيا دورتموند بهزيمته الثالثة تواليا والسابعة في المسابقة مقابل سبعة انتصارات وستة تعادلات، ليتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز العاشر.