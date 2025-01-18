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أحمد جودة - القاهرة -

علّق مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، على تجديد عقد إيرلينغ هالاند حتى عام 2034، مؤكدًا أن اللاعب سيظل مصدر إلهام للفريق في المستقبل.

جوارديولا: هالاند سيظل مصدر إلهام لمانشستر سيتي

وقال جوارديولا: "إذا استمر هالاند بنفس الأرقام التي حققها منذ وصوله، فلن يتم تحطيم أرقامه القياسية، ولكن ذلك سيعتمد أيضًا على الفريق".

وأشاد جوارديولا بالتزام هالاند بالنادي، مشيرًا إلى أن توقيعه على عقد طويل الأمد يعكس رغبته القوية في الاستمرار مع مانشستر سيتي. وأضاف: "إنه يجعلني مدربًا أفضل ويجعل طاقمنا الفني أفضل، هو يساعدني بشكل كبير".

واختتم جوارديولا حديثه قائلًا: "إذا بقيت في مانشستر سيتي، سأكمل 10 سنوات هنا، لذا عليه أن يهزمني!".