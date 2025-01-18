نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإنكليزي (22): آرسنال يستقبل أستون فيلا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 04:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، السبت، خمس مباريات في انطلاقة منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، حيث يلتقي نيوكاسل يونايتد وبورنموث الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، ووست هام يونايتد مع كريستال بالاس الساعة 18:00، وبنفس التوقيت يلعب ليستر سيتي وفولهام، وبرينتفورد وليفربول، فيما يلتقي آرسنال وأستون فيلا الساعة 20:30.
ترتيب فرق المقدمة
1- ليفربول: 47 نقطة
2- آرسنال: 43 نقطة
3- نوتينغهام فورست: 41 نقطة
4- نيوكاسل: 38 نقطة
5- تشيلسي: 37 نقطة