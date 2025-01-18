الدوري الإنكليزي (22): آرسنال يستقبل أستون فيلا

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 04:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت، خمس مباريات في انطلاقة منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، حيث يلتقي نيوكاسل يونايتد وبورنموث الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، ووست هام يونايتد مع كريستال بالاس الساعة 18:00، وبنفس التوقيت يلعب ليستر سيتي وفولهام، وبرينتفورد وليفربول، فيما يلتقي آرسنال وأستون فيلا الساعة 20:30.

ترتيب فرق المقدمة

1- ليفربول: 47 نقطة

2- آرسنال: 43 نقطة

3- نوتينغهام فورست: 41 نقطة

4- نيوكاسل: 38 نقطة

5- تشيلسي: 37 نقطة