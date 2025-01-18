طريقة تحضير الكبة على الطريقة اللبنانية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 12:53 صباحاً - مكونات الكبة اللبنانية التقليدية

تعتبر الكبة اللبنانية من أشهى الأطباق التي تحضر في بلاد الشام، وتتميز بمذاقها الفريد ونكهتها الغنية. لتحضير الكبة على الطريقة اللبنانية، نحتاج إلى المكونات التالية:

500 غرام من البرغل الناعم

500 غرام من اللحم المفروم (يفضل أن يكون لحم البقر أو الغنم)

بصلة متوسطة الحجم، مبشورة

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من القرفة

ماء حسب الحاجة

طريقة التحضير

إن تحضير الكبة يعتبر فنًا تقليديًا تتوارثه الأجيال. إليك خطوات تحضير الكبة بالتفصيل:

تحضير عجينة الكبة

1. قومي بغسل البرغل جيدًا ثم انقعيه في الماء لمدة 30 دقيقة حتى يلين.

2. صفِّي البرغل من الماء الزائد واعصريه جيدًا بيدك للتخلص من الرطوبة.

3. اخلطي البرغل المنقوع مع اللحم المفروم في وعاء كبير.

4. أضيفي البصل المبشور، الملح، الفلفل الأسود، الكمون والقرفة إلى الخليط.

5. اعجني الخليط جيدًا باستخدام يديك حتى تتجانس المكونات وتشكل عجينة متماسكة.

تشكيل الكبة وحشوتها

1. قومي بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة بحجم الجوز.

2. احفري كل كرة بإصبعك لتشكلي تجويفًا بداخلها.

3. امزجي باقي اللحم المفروم مع قليل من البصل المفروم وقليل من الملح والقرفة لإعداد الحشوة.

4. احشي كل كرة بحشوة اللحم واغلقيها بإحكام.

5. شكلي الكبة على شكل بيضاوي أو دائري حسب الرغبة.

طهي الكبة

يمكن طهي الكبة بطريقتين رئيسيتين حسب الرغبة:

القلي

1. سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة.

2. اقلي حبات الكبة حتى تكتسب لونًا ذهبيًا مقرمشًا.

3. ضعي الكبة المقلية على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

الخبز

1. سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 مئوية.

2. ضعي حبات الكبة في صينية خبز مدهونة بقليل من الزيت.

3. اخبزي الكبة لمدة 20 دقيقة أو حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.

التقديم

تقدم الكبة اللبنانية مع السلطة الطازجة أو اللبن الزبادي للحصول على وجبة متكاملة غنية بالنكهات. يمكنك تزيينها ببعض البقدونس المفروم لإضافة لمسة من اللون والنضارة. استمتع بتذوق هذه الأكلة التقليدية الشهية مع عائلتك وأصدقائك!