هاني شاكر يتحدث عن تجربته مع التجميل ويفضل نانسي عجرم على غيرها

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 12:53 صباحاً - في لقاء خاص ببرنامج “الفصول الأربعة”، كشف الفنان المصري الكبير هاني شاكر عن العديد من التفاصيل عن حياته الشخصية والفنية. تحدث شاكر عن تجربته مع التجميل، وعن مطربته المفضلة، وكشف عن بعض الأسرار التي لم يسبق له الكشف عنها من قبل.

تجربة فاشلة مع البوتوكس:

أعرب شاكر عن ندمه على تجربة البوتوكس التي خضع لها، مؤكدًا أنها كانت فاشلة ولم تحقق النتيجة المرجوة. وأكد على أهمية قبول علامات التقدم في العمر، وقال: “أنا متصالح مع خطوط الزمن وتجاعيده، وبشوف البني آدم كل ما شكله يكون قريب لسنّه يبقى عنده مصداقية أكثر”.

نانسي عجرم هي مطربته المفضلة:

أشاد هاني شاكر بصوت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، معبرًا عن إعجابه الكبير بأدائها وأحساسها. واختار نانسي عجرم كأفضل مطربة لبنانية يمكنه الغناء معها باللهجة اللبنانية.

مخاوف هاني شاكر من التقدم في العمر:

أعرب شاكر عن خوفه من فقدان قدرته على الحركة والقيام بأنشطته اليومية. وأكد على أهمية الصحة الجسدية والقدرة على الاستمتاع بالحياة.

عودة هاني شاكر إلى الساحة الفنية:

أحيا هاني شاكر حفلًا غنائيًا كبيرًا في دبي، وأكد سعادته بالعودة إلى جمهوره. وأعرب عن أمله في أن ينعم العالم العربي بالأمان والاستقرار.