العالم اليوم - وفاة لاعب اسكواش مصري شاب أثناء مشاركته في بطولة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 يناير 2025 03:25 صباحاً - توفي لاعب الاسكواش المصري الشاب محمد يحيى السباعي، الجمعة، عن عمر 17 عاما، إثر أزمة صحية مفاجئة أثناء مشاركته في بطولة.

وقال بيان للاتحاد المصري للاسكواش إن اللاعب الناشئ في نادي الشمس "وافته المنية خلال فعاليات بطولة نادي بلاك بول الرياضي". وقرر مجلس إدارة الاتحاد "تعليق النشاط الرياضي لمدة 3 أيام حدادا على روح الفقيد". وحسب تقارير صحفية مصرية، نقل اللاعب إلى مستشفى قريب ووضع تحت الملاحظة في غرفة العناية المركزة، بعد تعرضه لأزمة مفاجئة. لكن محاولات إنقاذه باءت بالفشل، وسرعان ما فارق السباعي الحياة في المستشفى. وكان اللاعب تعرض لأزمات سابقة، حيث شعر بالإعياء 4 مرات في الأشهر القليلة الماضية، لكن الفحوصات الطبية لم تظهر أي مشكلات قلبية حينها، وفق صحيفة "الأهرام".

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