نيرمين الفقي تتلقى إشادة خاصة من الفنانة طروب وترد برسالة شكر عبر إنستجرام

القاهرة - محمد ابراهيم -

في لفتة راقية تعكس التقدير والمحبة بين نجوم الفن، تلقت الفنانة المصرية نيرمين الفقي إشادة خاصة من الفنانة القديرة طروب، التي عبرت عن إعجابها الكبير بها وبموهبتها، مؤكدة أن نيرمين تتمتع بروح فنية مميزة جعلتها تترك أثرًا في قلوب جمهورها.

ونشرت نيرمين الفقي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام منشورًا تضمن كلمات طروب، حيث قالت الأخيرة:

"أنا بحب بالمناسبة دي أقدم تحية كبيرة من قلبي للفنانة نيرمين الفقي، اللي طلعت معايا في البرنامج وقالتلي إن أكتر أغنية بتحبها هي (يا ست يا ختيارة) وغنتها كلها، وكنت سعيدة جدًا ومبسوطة لو قادرة أقولها يا حبيبتي حلوة أوي أوي، وهي إنسانة وفنانة بكل معنى الكلمة. متقابلناش شخصيًا، بس الأرواح اتقابلت."

وعلى الفور، تفاعلت نيرمين الفقي مع هذه الكلمات المؤثرة، معبرة عن امتنانها وسعادتها الكبيرة بتقدير فنانة بحجم طروب لها، وأكدت أن هذه الإشادة تعني لها الكثير، خاصة أنها جاءت من نجمة لها تاريخ طويل في الفن والموسيقى، وتركت بصمة في قلوب الجماهير.

وقد لاقى هذا التقدير المتبادل تفاعلًا واسعًا من جمهور نيرمين الفقي، حيث أشاد المتابعون بأخلاقها الراقية واحترامها لنجوم الزمن الجميل، معتبرين أن هذه اللحظات تعكس القيم الحقيقية للفن الذي يجمع بين الأجيال بروح من الود والاحترام.

وتعتبر نيرمين الفقي من النجمات اللاتي يتمتعن بجماهيرية كبيرة في العالم العربي، حيث قدمت العديد من الأعمال المميزة في الدراما المصرية، وحافظت على مكانتها في قلوب محبيها بفضل موهبتها وأخلاقها الرفيعة.