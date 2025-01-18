الدوري الألماني (18): بايرن ميونيخ يستقبل فولفسبورغ

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 03:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، السبت، مباريات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الألماني بكرة القدم، فيلتقي بايرن ميونيخ مع فولفسبورغ الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلعب شتوتغارت مع فرايبورغ، وبوهوم مع لايبزيج، وهولشتاينكيل مع هوفنهايم، وهايدنهايم مع سانت باولي، ويلعب باير ليفركوزن مع بوروسيا مونشنغلادباخ الساعة 20:30.

أمس، افتتح آينتراخت فرانكفورت مباريات هذه الجولة بالفوز على ضيفه بوروسيا دورتموند بهدفين دون مقابل.

ترتيب فرق المقدمة

1- بايرن ميونيخ: 42 نقطة

2- باير ليفركوزن: 38 نقطة

3- آينتراخت فرانكفورت: 36 نقطة

4- لايبزيج: 30 نقطة

5- شتوتغارت: 29 نقطة