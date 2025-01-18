الدوري البلجيكي (22): ميشيلن يستقبل جينك

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري البلجيكي بكرة القدم، فيلعب ديندر مع سيركل بروج الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وميشيلن مع جينك الساعة 20:15، وكلوب بروج مع بيرشكوت الساعة 22:45.

أمس، تعادل جينت ورويال شارلروا بهدف لكل فريق في افتتاح منافسات هذه الجولة.

ويتصدر جينك ترتيب فرق الدوري البلجيكي بـ 45 نقطة، يليه كلوب بروج بـ 44 نقطة، سانت جيلواز بـ 34 نقطة، رويال أنتويرب بـ 33 نقطة، وأندرلخت بـ 33 نقطة أيضاً.