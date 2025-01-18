نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإيطالي (21): جوفنتوس وميلان وجهاً لوجه على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، السبت، ثلاث مباريات لحساب الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم، حيث يلتقي بولونيا ومونزا الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وجوفنتوس مع ميلان الساعة 20:00، وأتلانتا مع نابولي الساعة 22:45.
أمس، وفي افتتاح مباريات هذه الجولة فاز روما هلى جنوى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
ترتيب فرق المقدمة
1- نابولي: 47 نقطة
2- إنتر ميلان: 44 نقطة
3- أتلانتا: 43 نقطة
4- لاتسيو: 36 نقطة
5- جوفنتوس: 34 نقطة