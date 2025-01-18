الدوري الإيطالي (21): جوفنتوس وميلان وجهاً لوجه

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت، ثلاث مباريات لحساب الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم، حيث يلتقي بولونيا ومونزا الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وجوفنتوس مع ميلان الساعة 20:00، وأتلانتا مع نابولي الساعة 22:45.

أمس، وفي افتتاح مباريات هذه الجولة فاز روما هلى جنوى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ترتيب فرق المقدمة

1- نابولي: 47 نقطة

2- إنتر ميلان: 44 نقطة

3- أتلانتا: 43 نقطة

4- لاتسيو: 36 نقطة

5- جوفنتوس: 34 نقطة