الدوري الإسباني (20): برشلونة ضيفاً على خيتافي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 05:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت، أربع مباريات في الجولة العشرين من الدوري الإسباني بكرة القدم، حيث يلعب جيرونا مع إشبيلية الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، وليجانيس مع أتلتيكو مدريد الساعة 18:15، وريال بيتيس مع ديبورتيفو ألافيس الساعة 20:30، وخيتافي مع برشلونة الساعة 23:00.

أمس، فاز إسبانيول على بلد الوليد بهدفين مقابل هدف واحد في افتتاح منافسات هذه الجولة.

ترتيب فرق المقدمة

1- أتلتيكو مدريد: 44 نقطة

2- ريال مدريد: 43 نقطة

3- برشلونة: 38 نقطة

4- أتلتيك بلباو: 36 نقطة

5- فياريال: 30 نقطة

6- ريال مايوركا: 30 نقطة