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الدوري الإسباني (20): برشلونة ضيفاً على خيتافي

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الدوري الإسباني (20): برشلونة ضيفاً على خيتافي

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 05:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت، أربع مباريات في الجولة العشرين من الدوري الإسباني بكرة القدم، حيث يلعب جيرونا مع إشبيلية الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، وليجانيس مع أتلتيكو مدريد الساعة 18:15، وريال بيتيس مع ديبورتيفو ألافيس الساعة 20:30، وخيتافي مع برشلونة الساعة 23:00.

أمس، فاز إسبانيول على بلد الوليد بهدفين مقابل هدف واحد في افتتاح منافسات هذه الجولة.

ترتيب فرق المقدمة
1- أتلتيكو مدريد: 44 نقطة
2- ريال مدريد: 43 نقطة
3- برشلونة: 38 نقطة
4- أتلتيك بلباو: 36 نقطة
5- فياريال: 30 نقطة
6- ريال مايوركا: 30 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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