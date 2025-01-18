نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإسباني (20): برشلونة ضيفاً على خيتافي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 05:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، السبت، أربع مباريات في الجولة العشرين من الدوري الإسباني بكرة القدم، حيث يلعب جيرونا مع إشبيلية الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، وليجانيس مع أتلتيكو مدريد الساعة 18:15، وريال بيتيس مع ديبورتيفو ألافيس الساعة 20:30، وخيتافي مع برشلونة الساعة 23:00.
أمس، فاز إسبانيول على بلد الوليد بهدفين مقابل هدف واحد في افتتاح منافسات هذه الجولة.
ترتيب فرق المقدمة
1- أتلتيكو مدريد: 44 نقطة
2- ريال مدريد: 43 نقطة
3- برشلونة: 38 نقطة
4- أتلتيك بلباو: 36 نقطة
5- فياريال: 30 نقطة
6- ريال مايوركا: 30 نقطة