تشات جي بي تي يتحول إلى سكرتير رقمي: ميزات جديدة لإدارة مهامك اليومية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 08:55 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

يشهد عالم الذكاء الاصطناعي تطورات متسارعة، حيث تظهر يومًا بعد يوم تطبيقات جديدة تُسهل حياتنا اليومية. من بين هذه التطبيقات، يبرز “تشات جي بي تي” كأداة متعددة الاستخدامات، تتعدى مجرد الإجابة على الأسئلة إلى تقديم خدمات متكاملة. ومؤخرًا، تم الكشف عن ميزات جديدة تُحوّل “تشات جي بي تي” إلى سكرتير رقمي شخصي، قادر على إدارة المهام وتذكيرك بالمواعيد وتقديم اقتراحات ذكية. في هذا المقال، سنتناول هذه الميزات بالتفصيل ونستعرض كيف يُمكن أن يُساعدك “تشات جي بي تي” في تنظيم حياتك.

تعتمد الميزات الجديدة في “تشات جي بي تي” على تحسين قدراته في فهم السياق وتوقع احتياجات المستخدم. إليك أهم هذه الميزات:

تذكيرات مُخصصة: يُمكنك الآن تكليف “تشات جي بي تي” بإعداد تذكيرات مُخصصة لمختلف المهام، سواء كانت تذكيرات يومية مثل قراءة الأخبار أو تذكيرات شهرية مثل دفع الفواتير. يُمكنك تحديد وقت التذكير وتكراره، ليُرسل لك “تشات جي بي تي” إشعارًا في الوقت المُناسب. اقتراحات استباقية ذكية: لا يقتصر دور “تشات جي بي تي” على التذكير بالمهام التي تُحددها له، بل يُمكنه أيضًا تقديم اقتراحات استباقية بناءً على عاداتك وجدولك اليومي. على سبيل المثال، إذا كنت تُمارس الرياضة في أيام مُعينة، فقد يُقترح عليك “تشات جي بي تي” تذكيرًا بتحضير ملابسك الرياضية قبل موعد التمرين. التكامل مع الأجهزة: تسعى التحديثات الجديدة إلى دمج “تشات جي بي تي” مع مختلف الأجهزة والمنصات، مما يُتيح لك الوصول إليه من أي مكان. يُمكن أن يشمل ذلك التكامل مع الهواتف الذكية والساعات الذكية والأجهزة المنزلية الذكية. حدود مدروسة: لضمان عدم إزعاج المستخدم، يضع “تشات جي بي تي” حدودًا لعدد المهام النشطة التي يُمكن إدارتها في نفس الوقت. يُمكنك تعديل هذه المهام أو حذفها بسهولة حسب احتياجاتك.

تتعدد استخدامات “تشات جي بي تي” في إدارة المهام اليومية، إليك بعض الأمثلة: