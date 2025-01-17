انت الأن تتابع خبر متشترهوش تاني؟!.. نوع من انواع المكسرات فيه سم يسبب الإصابة بالكوليسترول وأمراض القلب… كتجيش تقول مكنش أعرف ؟! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد المكسرات من الأطعمة الشهيرة التي تساهم بشكل كبير في تعزيز الصحة بفضل احتوائها على العديد من العناصر الغذائية المفيدة ومع ذلك، يشدد على أهمية طريقة التحضير والتناول السليم لهذه المكسرات لتحقيق أكبر استفادة منها وبينما يعتقد الكثيرون أنها مجرد وجبة خفيفة سهلة، إلا أن تحضيرها بشكل غير صحيح قد يقلل من قيمتها الغذائية. لذا من الضروري أن نكون على دراية بكيفية اختيار المكسرات وتناولها لتحقيق أفضل النتائج الصحية.

الجوز: خيار غني بالفوائد

يعتبر الجوز من المكسرات التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية. يتسم هذا النوع بوجود دهون صحية، مثل الأحماض الدهنية أوميغا-3، بالإضافة إلى البروتينات والفيتامينات الهامة مثل فيتامين سي والكالسيوم والفوسفور. ومع ذلك، من المهم تحضيره بشكل سليم؛ حيث يجب إزالة اللحم من القشرة ونقعه جيدًا قبل تناوله للتخلص من المواد الضارة، من خلال هذه الطريقة، يُصبح الجوز جاهزًا للاستمتاع به بشكل صحي.

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