براد بيت يحذر من خطر الاحتيال الإلكتروني بعد قضية السيدة الفرنسية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 12:53 صباحاً - أثار حادث الاحتيال الذي تعرضت له سيدة فرنسية، اعتقدت أنها على علاقة عصرية مع النجم العالمي براد بيت، ضجة واسعة في وسائل الإعلام. وقد أصدر براد بيت بيانًا رسميًا عبر ناطقه الرسمي، يدين فيه هذا الفعل المشين ويحذر الجمهور من خطر الاحتيال الإلكتروني.

تفاصيل القضية:

بدأت القصة عندما تلقت السيدة الفرنسية رسالة عبر الإنترنت ادعت أنها من والدة براد بيت، مما مهد الطريق لبدء علاقة وهمية بينها وبين منتحل انتحل شخصية الممثل الشهير. استمر هذا الاحتيال لمدة عام ونصف، حيث تمكن المحتال من خداع السيدة والحصول على مبالغ مالية كبيرة بحجة تغطية تكاليف علاجه.

رد فعل براد بيت:

أعرب براد بيت عن صدمته وغضبه من هذا الحادث، ووصف ما حدث بأنه أمر فظيع. وحذر الجمهور من ضرورة توخي الحذر عند التواصل عبر الإنترنت، خاصة مع المشاهير، مشدداً على أن مثل هذه الحوادث تهدف إلى استغلال مشاعر المعجبين.

نصائح لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال:

التحقق من الحسابات الرسمية: قبل التواصل مع أي شخص يدعي أنه شخصية مشهورة، تأكد من أن الحساب الذي تتواصل معه هو الحساب الرسمي والموثوق.

عدم مشاركة المعلومات الشخصية: تجنب مشاركة معلوماتك الشخصية أو المالية مع أي شخص عبر الإنترنت، حتى لو كنت تعتقد أنك تعرفه جيدًا.

التحقق من الطلبات المالية: إذا طلب منك شخص ما المال، حتى لو كان شخصًا تعرفه، فتأكد من التحقق من صحة الطلب قبل تحويل أي مبلغ.

الإبلاغ عن الحسابات المزيفة: إذا اكتشفت حسابًا مزيفًا يحاول انتحال شخصية شخص مشهور، قم بالإبلاغ عنه إلى المنصة التي يستخدمها.

هذا وتعتبر قصة السيدة الفرنسية تحذيرًا لكل من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي. يجب على الجميع توخي الحذر وعدم الثقة بأي شخص يتواصل معهم عبر الإنترنت، مهما بدا مقنعًا.