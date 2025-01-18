الدوري الهولندي (19): أوتريخت يلاقي الكمار

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 08:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يحل فريق آيندهوفن ضيفاً على زفوله اليوم السبت، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، في افتتاح منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الهولندي الممتاز بكرة القدم.

اليوم أيضاً، ولحساب نفس المرحلة يلعب أوتريخت مع الكمار الساعة 20:45، وفيليم مع فينورد روتردام الساعة 22:00، وإيجلز مع غرونينغن الساعة 23:00.

ويتصدر آيندهوفن ترتيب فرق الدوري الهولندي بـ 46 نقطة، يليه أجاكس أمستردام بـ 42 نقطة، أوتريخت بـ 39 نقطة، فينورد روتردام بـ 35 نقطة، وأنشخيده بـ 34 نقطة.