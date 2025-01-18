اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الدوري الهولندي (19): أوتريخت يلاقي الكمار

0 نشر
0 تبليغ

الدوري الهولندي (19): أوتريخت يلاقي الكمار

نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الهولندي (19): أوتريخت يلاقي الكمار على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 08:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يحل فريق آيندهوفن ضيفاً على زفوله اليوم السبت، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، في افتتاح منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الهولندي الممتاز بكرة القدم.

اليوم أيضاً، ولحساب نفس المرحلة يلعب أوتريخت مع الكمار الساعة 20:45، وفيليم مع فينورد روتردام الساعة 22:00، وإيجلز مع غرونينغن الساعة 23:00.

ويتصدر آيندهوفن ترتيب فرق الدوري الهولندي بـ 46 نقطة، يليه أجاكس أمستردام بـ 42 نقطة، أوتريخت بـ 39 نقطة، فينورد روتردام بـ 35 نقطة، وأنشخيده بـ 34 نقطة.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا