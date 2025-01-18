الدوري المغربي (19): الاتحاد التوركي يستقبل شباب السوالم

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 08:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري المغربي بكرة القدم، فيلتقي اتحاد طنجة مع الفتح الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وشباب المحمدية مع نهضة الزمامرة الساعة 20:00، والاتحاد التوركي مع شباب السوالم الساعة 22:00.

أمس، فاز المكناسي على المغرب التطواني 1-0 في افتتاح مباريات هذه الجولة.

ويتصدر نهضة بركان ترتيب فرق الدوري المغربي بـ 39 نقطة، يليه نهضة الزمامرة بـ 34 نقطة، المغرب الفاسي بـ 31 نقطة، ولكل من الجيش والوداد 30 نقطة.