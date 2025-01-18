الدوري التونسي (16): الباجي يستضيف النجم الساحلي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 08:55 صباحاً - تجري اليوم، السبت، مباراتان في الجولة السادسة عشرة من الدوري التونسي بكرة القدم، حيث يلعب الأولمبي الباجي مع النجم الساحلي الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، ومستقبل سليمان مع نجم المتلوي بنفس التوقيت.

ويتصدر الملعب التونسي ترتيب فرق الدوري التونسي بـ 33 نقطة، يليه الإفريقي بـ 32 نقطة، الترجي الجرجيسي بـ 31 نقطة، الاتحاد المنستيري بـ 30 نقطة، والترجي بـ 26 نقطة.