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الدوري البرتغالي (18): سبورتينغ لشبونة في ضيافة ريو آفي

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الدوري البرتغالي (18): سبورتينغ لشبونة في ضيافة ريو آفي

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينزل فريق إستوريل برايا ضيفاً على سانتا كلارا، اليوم السبت، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري البرتغالي بكرة القدم.

اليوم أيضاً، ولحساب الجولة ذاتها، يلعب ريو آفي مع سبورتينغ لشبونة الساعة 21:00، وفيتوريا غيماريش مع أروكا الساعة 23:30.

أمس، افتتح بنفيكا مباريات هذه الجولة بفوز كاسح على فاماليكاو، وبأربعة أهداف دون مقابل.

ترتيب فرق المقدمة
1- سبورتينغ لشبونة: 41 نقطة
2- بنفيكا: 41 نقطة
3- بورتو: 40 نقطة
4- سبورتينغ براغا: 31 نقطة
5- سانتا كلارا: 31 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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