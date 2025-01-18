الدوري البرتغالي (18): سبورتينغ لشبونة في ضيافة ريو آفي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينزل فريق إستوريل برايا ضيفاً على سانتا كلارا، اليوم السبت، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري البرتغالي بكرة القدم.

اليوم أيضاً، ولحساب الجولة ذاتها، يلعب ريو آفي مع سبورتينغ لشبونة الساعة 21:00، وفيتوريا غيماريش مع أروكا الساعة 23:30.

أمس، افتتح بنفيكا مباريات هذه الجولة بفوز كاسح على فاماليكاو، وبأربعة أهداف دون مقابل.

ترتيب فرق المقدمة

1- سبورتينغ لشبونة: 41 نقطة

2- بنفيكا: 41 نقطة

3- بورتو: 40 نقطة

4- سبورتينغ براغا: 31 نقطة

5- سانتا كلارا: 31 نقطة