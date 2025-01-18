"عايدة فهمي تتألق في مسلسل "ولاد الشمس" بجانب أحمد مالك وطه دسوقي في رمضان 2025"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تستعد الفنانة القديرة عايدة فهمي لخوض تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل "ولاد الشمس"، المقرر عرضه في رمضان 2025.

تنضم عايدة فهمي إلى كوكبة من النجوم الشباب في هذا العمل الدرامي، الذي يجمعها بالنجوم الصاعدين طه دسوقي وأحمد مالك في أدوار محورية، حيث يواصل طاقم العمل تصوير مشاهد المسلسل استعدادًا للعرض في الشهر الكريم.

المسلسل من تأليف مهاب طارق، ويخرجه شادي عبد السلام، بينما يتولى إنتاجه "United Studios".

تدور أحداث "ولاد الشمس" في إطار درامي اجتماعي، حيث يروي قصة صديقين نشآ معًا في دار للأيتام، وتتصاعد الأحداث ليجد كل منهما نفسه في عالم الجريمة والسرقة بعد مرور سنوات من الصداقة والتحديات.

يقدم العمل عرضًا دقيقًا ومعقدًا للعلاقات الإنسانية وكيف تؤثر الظروف الاجتماعية في تشكيل مسارات الشخصيات.

من جانب آخر، يعد "ولاد الشمس" العودة المرتقبة للنجم أحمد مالك إلى دراما رمضان بعد غياب ثلاث سنوات. آخر ظهور له كان في مسلسل "نسل الأغراب" في رمضان 2021، حيث شارك في بطولته إلى جانب أحمد السقا وأمير كرارة. كما ينتظر أحمد مالك عرض مسلسل جديد من إنتاج إحدى المنصات الرقمية، يتكون من 10 حلقات.

أما عايدة فهمي، فكان آخر أعمالها في الموسم الرمضاني الفائت مسلسل "وتر حساس"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في دورها المميز. وقد أثبتت الفنانة المخضرمة قدرتها على التنوع في أدوارها من خلال هذه المشاركة التي لا تختلف كثيرًا عن شخصية "ولاد الشمس"، حيث تلعب دورًا يسلط الضوء على علاقة الشخصيات المعقدة وتأثير البيئة على اختياراتهم في الحياة.

يجسد المسلسل ملامح مختلفة من الصراع الداخلي والخارجي لشخصياته التي تنتمي إلى طبقات اجتماعية متنوعة، حيث يعكس المبدعون من خلاله صورة واقعية للمجتمع المصري وما يواجهه من تحديات.