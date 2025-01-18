الدوري التركي (20): غازي عنتاب يلاقي بودريم سبور

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 07:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي إسطنبول باشاك شهير وتشايكور ريزا سبور اليوم، السبت، الساعة 13:30 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري التركي بكرة اقلدم.

اليوم أيضاً، ولحساب الجولة ذاتها، يلتقي غازي عنتاب مع بودريم سبور الساعة 16:00، وبشكتاش مع سامسون سبور الساعة 19:00.

أمس، تعادل هاتاي سبور مع غلطة سراي 1-1 في افتتاح منافسات هذه المرحلة…

ويتصدر غلطة سراي ترتيب فرق الدوري التركي بـ 51 نقطة، يليه فنربخشة بـ 42 نقطة، سامسون سبور بـ 36 نقطة، جوزتبه بـ 31 نقطة، وأيوبسبور وبشكتاش 30 نقطة.