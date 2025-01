أنتوني هوبكنز يتصدر المشهد في الرياض.. وصابرين: "حضور حفله حلم تحقق"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر النجم العالمي أنتوني هوبكنز المشهد الفني في الرياض بالمملكة العربية السعودية، خلال حفل تكريمه الذي شهد حضور عدد كبير من نجوم الوطن العربي، وعلى رأسهم المستشار تركي آل الشيخ.

جاء هذا الحدث ضمن الفعاليات الفنية الكبرى التي تحتضنها المملكة، والتي تستضيف رموزًا عالمية في مختلف المجالات الفنية.

ومن بين الحضور، لفتت الفنانة صابرين الأنظار بتصريحاتها المؤثرة عن علاقتها الفنية بهوبكنز، حيث عبرت عن مدى سعادتها بفرصة لقائه قائلة:

"حضوري حفل أنتوني هوبكنز حلم وتحقق، لأنه كان مرجعي الفني منذ سنوات، خاصة أثناء تحضيري لمسلسل (أم كلثوم) كنت أشاهد أعماله باستمرار، واستلهمت منه الكثير، خصوصًا في المرحلة الأخيرة من التصوير رغم أنني لا أتذكر اسم الفيلم تحديدًا، لكنه كان يجسد شخصية رجل مسن يقوم بقص الزرع، وكانت يداه ترتعشان، وهذا المشهد أثر فيّ كثيرًا وجعلني أستعين به كمرجع في أدائي."

وأضافت صابرين: "أنتوني هوبكنز مدرسة فنية حقيقية، ونحن تعلمنا منه وأجيال كثيرة استلهمت منه فن الأداء. إنه ليس مجرد ممثل، بل موسيقي ومخرج أيضًا، ونحن هنا اليوم لنقول له: شكرًا."

هوبكنز في الرياض.. خطوة جديدة في انفتاح المملكة على الفن العالمي

يأتي حضور النجم البريطاني المخضرم أنتوني هوبكنز إلى السعودية في إطار الانفتاح الثقافي والفني الذي تشهده المملكة، حيث باتت تستقطب أكبر الأسماء العالمية في الفن والموسيقى والسينماويعد هذا الحدث جزءًا من الفعاليات التي ينظمها الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة السعودية كمركز ثقافي وفني عالمي.

ويُذكر أن هوبكنز، الحائز على جائزتي أوسكار، يتمتع بمسيرة فنية حافلة امتدت لعقود، وقدم خلالها أدوارًا أيقونية جعلته واحدًا من أعظم الممثلين في تاريخ السينما العالميةومن أبرز أعماله "صمت الحملان" (The Silence of the Lambs) و"الاب" (The Father)، وهو لا يزال يواصل إبداعه حتى اليوم.

ليلة تكريمية تجمع نجوم الوطن العربي والعالم

لم يقتصر الحفل على تكريم هوبكنز فحسب، بل شهد أيضًا تواجد عدد كبير من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم العربي، حيث تم تبادل الأحاديث والتجارب الفنية، في ليلة مليئة بالإلهام والاحتفاء بالفن الراقي.

هذا الحدث يؤكد أن الرياض أصبحت وجهة عالمية للفن والإبداع، مستقطبة كبار النجوم العالميين، في مشهد فني جديد يعكس تطور المشهد الثقافي في المملكة.