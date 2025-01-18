الدوري الفرنسي (18): لانس يستقبل المتصدر

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 07:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينزل فريق باريس سان جيرمان، متصدر ترتيب الدوري الفرنسي، في ضيافة لانس، اليوم السبت، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من البطولة الفرنسية بكرة القدم.

ويلعب رين مع ستاد بريست الساعة 21:00 لحساب نفس المرحلة، وليون مع تولوز الساعة 23:05.

أمس، فاز مونبلييه على موناكو بهدفين مقابل هدف واحد، وليل على نيس بنفس النتيجة، في افتتاح منافسات هذه الجولة.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب فرق الدوري الفرنسي بـ 43 نقطة، يليه مارسيليا بـ 36 نقطة، ليل بـ 32 نقطة، موناكو بـ 31 نقطة، ونيس بـ 30 نقطة.