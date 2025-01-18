الدوري السويسري (19): سيرفيت يستقبل سانت جالين

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 07:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم وغداً مباريات الجولة التاسعة عشرة في الدوري السويسري بكرة القدم، فيلعب اليوم، السبت، يونج بويز مع وينترثور الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة،وبنفس التوقيت يلتقي سيون مع جراسهوبرز، ويلعب سيرفيت مع سانت جالين الساعة 22:30.

وتستكمل مباريات هذه الجولة غداً، الأحد، فيلعب زيوريخ مع يافردون الساعة 16:15، ولوزانمع لوزيرن الساعة 18:30، ولوغانو مع بازل بنفس التوقيت.

ويتصدر لوغانو ترتيب فرق الدوري السويسري بـ 31 نقطة، ولكل من بازل ولوزان 30 نقطة، ولكل من لوزيرن وسيرفيت 29 نقطة.