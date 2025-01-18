نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نبأ صادم لجماهير ريال مدريد بشأن كامافينجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيغيب لاعب الوسط الدولي الفرنسي إدواردو كامافينغا عن فريقه ريال مدريد، ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم، بسبب إصابة بتمزق في الفخذ تعرض لها خلال الفوز على سلتا فيغو 5-2 يوم الخميس، في ختام الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس الملك.

وقال بطل أوروبا والليغا في بيان يوم الجمعة "بعد الفحوص التي أجريت اليوم على إدواردو كامافينغا، تم تشخيص إصابته بعضلات فخذه الأيسر. سيتم تقييم تعافيه".

وتشكل إصابة اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا ضربة أخرى للنادي "الملكي" الذي يعاني من غياب لاعبين مؤثرين عدة بسبب الإصابة، خصوصا في خط الدفاع مع دانيال كارفاخال والنمساوي دافيد ألابا والبرازيلي إيدر ميليتاو.

وهي المرة الثالثة يتعرض فيها كامافينغا للإصابة بعد الأولى في الركبة اليمنى في بداية الموسم، والثانية في فخذه الأيسر في أواخر العام الماضي.

وتأتي إصابة كامافينغا في وقت سيئ بالنسبة للنادي الملكي الذي يحتل المركز العشرين في مسابقة دوري أبطال أوروبا والذي لا يضمن له التأهل المباشر إلى ثمن النهائي، وذلك قبل استضافته سالزبورغ النمسوي الأربعاء في الجولة السابعة قبل الأخيرة.

وتتأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى ثمن النهائي، فيما تخوض الفرق من المراكز التاسع إلى الـ24 دورا فاصلا للحاق بها، وتخرج الفرق من المراكز 25 إلى 32 خالية الوفاض.