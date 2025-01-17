طريقة عمل ماسك الكركم والنشا لتفتيح البشرة وإزالة البقع السوداء

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رياض - احمد صلاح - ماسك الكركم والنشا ، من الماسكات الطبيعية التي تعمل على شد الوجه، وإزالة التجاعيد والحبوب، وتفتيح البشرة، وإزالة البقع السوداء، التي تظهر على البشرة، كما يحتوي على مواد مضادة للأكسدة، ويحتوي على مواد غذائية للبشرة، ويعمل الماسك على إزالة الجلد الميت والبقع الداكنة والرؤوس السوداء التي تظهر في الوجه، وطريقة تحضير هذه الوصفات في المنزل سهلة وسريعة، وتستطيع أي سيدة عملها بأقل مجهود، وتوفر الأموال الكثيرة التي تصرفها في شراء الكريمات ومستحضرات التجميل من الصيدليات والمحلات، وخاصة بعد ارتفاع أسعارها بشكل جنوني خلال الفترة الماضية، وتوجد أنواع كثيرة من الكريمات والماسكات التي ينصح خبراء التجميل بتحضيرها في البيت لأن مكوناتها طبيعية ومفيدة للبشرة، ومتوفرة بكثرة ورخيصة الثمن، مثل ماسك الكركم، وماسك البقدونس، وماسك الشاي الأخضر، وكريم النشا ماء الورد، وكريم الحلبة، وكلها تحتوي على فوائد كثيرة للبشرة، وتقضي على أغلب المشاكل التي تظهر على البشرة الدهنية والجافة،

مكونات ماسك الكركم والنشا لإزالة البقع السوداء

يحتوي هذا القناع على مكونات طبيعية بسيطة ومتوفرة وغير مكلفة وهى كما يلي:-

ملعقة واحدة كبيرة من الكركم.

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

قليل من الحليب.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الكركم والنشا لإزالة البقع السوداء من الوجه وهى كالتالي:-

نقوم بخلط كمية متساوية من الكركم والنشا بشكل جيد.

نقوم بإضافة القليل من الحليب إلى الخليط السابق.

نقوم بوضع الخليط على البشرة، ونتركه مدة عشر دقائق.

نغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نقوم بتنشيفه جيداً.

نكرر هذه الطريقة مرتين في الأسبوع، حتى نحصل على النتائج المرجوة في أسرع وقت ممكن.

فوائد ماسك الكركم والنشا لإزالة البقع السوداء

هناك فوائد كثيرة يحتوي عليها هذا الماسك لأنه يحتوي على الكركم الرهيب والذي يضم فوائد عديدة وهى كالآتي:-

يقضي على البقع الداكنة، ويوحد لون البشرة، ويفتح الهالات السوداء التي تظهر تحت العين.

يطهر البشرة ويخلصها من الحبوب.

يعالج مشكلة حب الشباب التي تؤرق الكثير من المراهقين.

يعالج مشاكل البشرة الدهنية، ويقلل من إفراز الزيوت بالبشرة.

يخلص البشرة من حروق الشمس، والحروق بصفة عامة.

يقوم بإزالة الجلد الميت ، ويقشر البشرة، ويجدد الخلايا.

يقلل من ظهور التجاعيد التي تنتج بسبب التقدم في السن.

يقوم بتنشيط الجهاز المناعي، ويمنع تكون الحبوب التي تظهر بسبب البكتيريا.

يغذي البشرة ويجعلها مشرقة ونضرة.

فوائد النشا للبشرة

هناك عدة فوائد يحتوي عليها النشا للبشرة وهى كالآتي:-

يجعل البشرة ناعمة ولينه ورطبه.

يعمل على تفتيح البشرة ويجعلها ناصعة البياض.

يخلص البشرة من الحبوب الخشنة ويجعلها ناعمة مثل بقية البشرة.

يعمل على امتصاص الزيوت التي تنتج بسبب البشرة الدهنية.

يخلص البشرة من الجلد الميت، ويعمل على تجديد الخلايا.

يخلص البشرة من الطفح الجلدي والحساسية والالتهابات.

ماسك الكركم والنشا لتفتيح البشرة

يحتوي هذا القناع على المكونات الأتية:-

1 ملعقة كبيرة من النشا.

1 ملعقة صغيرة من الكركم.

ماء ورد.

طريقة تحضير الماسك سهلة وبسيطة وهى كالتالي:-