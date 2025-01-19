العالم اليوم - الرئيس الإيفواري يتوج بجائزة إفريقيا لتعزيز السلم 2025

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 يناير 2025 03:25 صباحاً - أعلن المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم في نواكشوط عن فوز رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا بجائزة إفريقيا لتعزيز السلم 2025.

وسيتم تسليم الجائزة الدولية رسميا خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولي الخامس للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم، الذي سيعقد بالشراكة بين الحكومة الموريتانية ومنتدى أبوظبي للسلم في نواكشوط، أيام 21 و22 و23 يناير الجاري، تحت رعاية الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وتهدف جائزة تعزيز السلم في إفريقيا إلى تكريم الشخصيات والمؤسسات والهيئات التي ساهمت بشكل ملحوظ في تعزيز وحفظ وصيانة السلام في إفريقيا.

وفي هذا السياق، كرم المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم في الدورات السابقة لجائزة تعزيز السلم، شخصيات بارزة مثل رئيس النيجر محمد بازوم في دورة 2022، ورئيس نيجيريا محمد بخاري في دورة 2023، ورئيس غامبيا آداما بارو في دورة 2024.

وفي دورة هذا العام، قررت اللجنة العليا للجائزة بإجماع أعضائها تكريم واتارا "تثمينا لجهوده في تعزيز ثقافة الحوار والمصالحة في إفريقيا، واعترافا بدوره الإستثنائي في فترة قيادته للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في إدارة الأزمات الإقليمية، من خلال تعزيز الحوار والمصالحة ومبادرات الوساطة، فضلا عن النموذج الفريد الذي أرساه للمصالحة الوطنية في كوت ديفوار".

و في هذا السياق، أكد المنسق العام للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم الشيخ المحفوظ بن بيه، أن "التزام الرئيس واتارا بالقيم الإنسانية المشتركة ودعمه الثابت للحلول السلمية في منطقة غرب إفريقيا، ومساهماته الكبيرة في جهود بناء السلام في إفريقيا، هو ما جعل اللجنة العليا لجائزة إفريقيا لتعزيز السلم تختاره بالإجماع في دورة الجائزة لعام 2025".