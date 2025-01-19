العالم اليوم - ترامب يكرر "اللفظ المخيف" قبيل تنفيذ اتفاق غزة.. ماذا قال؟

انتم الان تتابعون خبر ترامب يكرر "اللفظ المخيف" قبيل تنفيذ اتفاق غزة.. ماذا قال؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 يناير 2025 03:25 صباحاً - قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، السبت، إن اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الرهائن والأسرى في غزة "من الأفضل أن يصمد"، محذرا من أنه "إذا لم يصمد فإن الجحيم سوف ينشب".

وخلال مقابلة هاتفية مع شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأميركية، رد ترامب عندما سئل عن احتمال نجاح صفقة غزة: "حسنا. سنرى قريبا جدا. ومن الأفضل أن تصمد".

وذكر ترامب أنه أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة "فعل ما يجب عليه فعله".

وقال: "استمر في فعل ما يجب عليك فعله. يجب أن ينتهي هذا. نريد أن ينتهي، لكن أن تستمر في فعل ما يجب القيام به"، من توضيح قصده بشكل أدق.

وشدد الرئيس الذي سينصب رسميا الإثنين، على أهمية "احترام الولايات المتحدة"، التي لعبت دور الوساطة في الاتفاق.

وقال ترامب: "الاحترام. يجب أن تحظى الولايات المتحدة بالاحترام مرة أخرى، ويجب أن تحظى بالاحترام بسرعة. الاحترام هو الكلمة الأساسية التي أستخدمها".

وحذر من أنه "إذا لم يتم احترام الولايات المتحدة، فقد ينهار وقف إطلاق النار. إذا احترمونا سوف يصمد. وإذا لم يحترمونا فسوف يندلع الجحيم".

وكان ترامب استخدم التعبير ذاته قبل أسابيع، محذرا من "جحيم" إن لم يتم التوصل إلى اتفاق في غزة قبل تنصيبه يوم 20 يناير.

كما شارك ترامب خططا للقاء نتنياهو "قريبا إلى حد ما"، رغم أنه رفض تقديم تفاصيل حول المحادثات المقبلة.

ومن المقرر أن يدخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ الأحد، علما أنه مقرر من 3 مراحل.

ومن المأمول أن يؤدي بدء تنفيذ الاتفاق إلى إنهاء الحرب المدمرة المستمرة منذ أكثر من 15 شهرا على قطاع غزة، التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من القتلى الفلسطينيين.