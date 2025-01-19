العالم اليوم - مبعوث ترامب يدرس زيارة غزة ويخطط لـ"وجود دائم" في المنطقة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 يناير 2025 05:21 صباحاً - يدرس ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، زيارة قطاع غزة، بهدف الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في مساره الصحيح، وفقا لما قاله مسؤول مطلع على الأمر بشكل مباشر لشبكة "إن بي سي نيوز".

وحسب المصدر، يسلط ذلك الضوء على "هشاشة اعتقاد فريق ترامب بقوة اتفاق غزة"، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الأحد.

وقال المسؤول إن ويتكوف يخطط أيضا أن يكون له وجود شبه دائم في المنطقة خلال الأشهر المقبلة، من أحل "تحري الخلل وإصلاحه" في حال خرج الاتفاق عن إطاره.

وقال المسؤول: "عليك أن تكون مستعدا للتعامل مع المشكلة في حال حدوثها".

ووصلت وفود فلسطينية وإسرائيلية وقطرية وأميركية إلى القاهرة، صباح الأحد، ضمن الآلية المخصصة لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار.

ومن المقرر أن يدخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في وقت لاحق من صباح الأحد، على أن يتبعه إطلاق سراح رهائن بعد ساعات، مما يفتح الطريق أمام نهاية محتملة للحرب التي استمرت 15 شهرا وقلبت الشرق الأوسط رأسا على عقب.

وجاء الاتفاق بعد أشهر من المفاوضات المتقطعة التي توسطت فيها مصر وقطر والولايات المتحدة، وقبل وقت قصير من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، المقرر الإثنين.

ويدخل وقف إطلاق النار المكون من 3 مراحل حيز التنفيذ في الساعة 0630 بتوقيت غرينتش، الأحد.