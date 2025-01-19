مصر تستعد لإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يناير 2025 08:31 صباحاً - تصطف المئات من شاحنات المساعدات عند معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، استعدادًا لدخول اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع حيز التنفيذ، حسبما أفاد موفد "القاهرة الإخبارية" مصطفى عبدالفتاح.

وذكر موفد "القاهرة الإخبارية"، أنَّ الشاحنات تحمل مواد غذائية وملابس وإمدادات طبية وخيامًا ومستلزمات نظافة ومواد إغاثة أخرى، وبموجب الاتفاق الذي توصلت إليه إسرائيل وحماس في الدوحة، ستتم زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة بما يصل إلى 600 شاحنة يوميًا.

وأوضح أنَّ عددًا من الشاحنات انطلقت صوب معبر كرم أبو سالم؛ لبدء إجراءات التدقيق مع بدء سريان وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أنَّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المصري تمكن من تجهيز مساعدات إنسانية وطبية عاجلة لتلبية احتياجات الأُسر المتضررة، وذلك في إطار دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

تأتي هذه القافلة استمرارًا لجهود التحالف في تقديم الدعم المستدام للفلسطينيين في غزة، وتأكيدًا على التضامن المصري الكامل مع الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

وأوضح موفد "القاهرة الإخبارية"، أنَّ 2000 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية وبضائع على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي، تتجهز الآن استعدادًا لدخولها إلى أهالي قطاع غزة.

ووصلت وفود فلسطينية وإسرائيلية وقطرية وأمريكية العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، ضمن الآلية المُخصصة لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة الذي سيُدخل حيز التنفيذ بعد ساعات.

ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الأربعاء الماضي بين حركة حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ بعد أكثر من 15 شهرًا من حرب دموية في قطاع غزة.

ويبدأ تطبيق المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا من وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع قوات الاحتلال الإسرائيلية خارج المناطق المُكتظة بالسكان، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج، وتكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعّال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وفق بيان رسمي للوسطاء.