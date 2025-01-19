دوري أبطال إفريقيا- المجموعة الثانية: صن داونز يلاقي الجيش الملكي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 10:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، الأحد، مباراتا الجولة السادسة والأخيرة في المجموعة الثانية من منافسات دوري أبطال إفريقيا بكرة القدم، حيث يلتقي الرجاء الرياضي المغربي مع مانيما أنيون من جمهورية الكونغو الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وماميلودي صن داونز من جنوب إفريقيا مع الجيش الملكي المغربي بنفس التوقيت.

ترتيب المجموعة الثانية قبل مباراتي اليوم

1- الجيش الملكي: 9 نقاط (7-3)- تأهل إلى ربع النهائي

2- ماميلودي صن داونز: 8 نقاط (4-3)

3- الرجاء: 5 نقاط (3-5)

4- مانيما أنيون: 3 نقاط (3-6)