الموت يفجع الفنان محمد فؤاد بوفاة والد زوجته

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 01:58 مساءً - متابعة- بتول ضوا

خيم الحزن على الوسط الفني ومحبي الفنان محمد فؤاد بعد الإعلان عن وفاة والد زوجته، الحاج حنفي الشندويلي، مساء أمس السبت. وقد نعت العائلة الفقيد بكلمات مؤثرة، معلنة عن موعد ومكان تشييع الجثمان.

أعلنت فريدة عمر، زوجة عبد الرحمن، نجل الفنان محمد فؤاد، عن وفاة جد زوجها بكلمات مؤثرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. كتبت فريدة: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى، جد زوجي عبدالرحمن فؤاد، الحاج حنفي الشندويلي، والد حبيبتي مروة الشندويلي.”

كما أعلنت عن تفاصيل الجنازة قائلة: “ستقام صلاة الجنازة بمسجد الرحمن الرحيم عقب صلاة الظهر (الأحد)، وسيتم دفنه في مقابر المجاورين بصلاح سالم. اللهم اغفر له وارحمه واعفُ عنه، وأكرم نزله، ووسّع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقِّه من الخطايا.”

من المقرر أن يتم تشييع جثمان الفقيد الحاج حنفي الشندويلي بعد صلاة ظهر اليوم الأحد من مسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة. وسيوارى جثمانه الثرى في مقابر المجاورين بمنطقة صلاح سالم.

يُذكر أن خبر الوفاة قد انتشر سريعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من محبي الفنان محمد فؤاد عن خالص تعازيهم ومواساتهم للعائلة في هذا المصاب الجلل.