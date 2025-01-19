بدء عملية استلام الإسرائيليات الثلاثة ضمن صفقة التبادل.. اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يناير 2025 04:35 مساءً - أعلنت هيئة البث الإسرائيلية بداية عملية استلام الإسرائيليات الثلاثة التي أعلنت الفصائل تسليمها اليوم الأحد.

وقامت السلطات باستدعاء أمهات الأسيرات الإسرائيليات الثلاث إلى رعيم لاستقبالهن.

وبدورها، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، توجه فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة لاستلام الأسيرات الإسرائيليات المحتجزات في غزة لدى حركة حماس.

فيما أكد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، الأحد، وصول الأسيرات والأسرى الفلسطينيين لسجن عوفر، مشيرا إلى أن هؤلاء ممن سيتم الافراج عنهم اليوم ضمن صفقة التبادل.

وقال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين إنه سينشر بعد قليل أسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية، الأحد، وذلك بموجب صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.